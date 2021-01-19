فولفو تدخل 2021 بنسخة خارقة من v90

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز ماركة فولفو أسطولها من السيارات المطروحة بنسخة جديدة لعام 2021، من طراز V90، لمنافسة موديلات مثل أودي "A6 أول رود".

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه، وتكلفته الرسمية، وأبرز كمالياته.





الجديد بنسخة 2021

تحظى العديد من موديلات فولفو في عام 2021، بتحديثات على مستوى التصميم الخارجي، ومن ضمنها النسخة الجديدة من طراز V90.

الأسعار

يتوفر من الطراز 4 فئات بتكلفة مختلفة لعام 2021، الفئة الافتتاحية باسم T5 R-Design بتكلفة 52 ألفا و795 دولارا، والفئة التي تليها باسم T5 Inscription بتكلفة 52 ألفا و795 دولارا، ثم فئة T6 R-Design بتكلفة 58 ألفا و445 دولارا، وأعلى فئة هي T6 Inscription، بتكلفة 60 ألفا و445 دولارا.





المحرك

يطرح الطراز V90 بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني ينتج قوة 250 حصانا، والخيار الثاني بقوة أعلى، تتوفر منه نسخة توربينية وأخرى "سوبر تشارج"، وينتج قوة 316 حصانا.

التقنيات

يطرح الطراز V90 من فولفو بنسخته الجديدة لعام 2021، بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 9 بوصات و12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لتوفر النظام الملاحي، وخاصية إنترنت لاسلكي WI-FI.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز V90، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لنسخته الجديدة للعام الجاري، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، يدعمه نظام القيادة شبه الذاتية.