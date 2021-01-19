طريقة حماية ناقل السرعة الأوتوماتيكي من التلف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لتوفير سلاسة أكبر في عمل ناقل السرعة الأوتوماتيكي، يلزم تفقد تدفق سائله "الزيت" بشكل دوري، وتغييره إذا لزم الأمر.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لأهمية وكيفية تفقد سائل ناقل السرعة الأوتوماتيكي، لتجنب أي أعطال به، نظرا لأن ناقل السرعة الأوتوماتيكي بالسيارة، يعد من أغلى الأجزاء التي تتكلف في صيانتها.

تفقد السائل



تستخدم الزيوت السائلة لناقل السرعة، لنفس السبب الذي تستخدم لأجله مع محرك السيارة، وهي التبريد والتشحيم لمكوناته الداخلية.

وتستخدم ناقلات السرعة الأوتوماتيكية أنواع معينة صنعت خصيصا لأجله من الزيوت، وأشار الموقع إلى أن نوع الزيت يختلف باختلاف نوع ناقل السرعة الأوتوماتيكي نفسه.

وتوجد ثلاثة أنواع من ناقلات السرعة الأوتوماتيكية، هي ناقل السرعة الأوتوماتيكي التقليدي، و ناقل السرعة الأوتوماتيكي طراز dual-clutch، والنوع الثالث هو ناقل السرعة الأوتوماتيكي متعدد المهام.

ونوه الموقع إلى أن النوع المثالي لسائل ناقل السرعة، يتوفر دائما في كتيب السيارة ضمن خانة المواصفات، ويتم تفقد كفاءة السائل عبر خطوتين، الأولى بالتعرف على مستوى عمق الزيت باستخدام مقياس الزيت والثانية بتفقد حالة الزيت.





تفقد عمق السائل

تتم هذه الخطوة باستخدام مقياس عمق الزيت أو السائل الخاص بناقل السرعة الأوتوماتيكي، الذي غالبا ما يتمركز في الجزء الخلفي بشكل متوازي مع محرك السيارة العاملة بنظام دفع خلفي، وإذا كانت السيارة ذات دفع أمامي يتمركز ناقل مقياس سائل ناقل السرعة في محور نقل الحركة.

مع ضرورة التفرقة بين مقياس عمق سائل ناقل السرعة، ومقياس عمق سائل المحرك، وغالبية السيارات دائما ما تحدد مقياس عمق سائل المحرك بملصقات إرشادية تدل عليه.

ويجب قياس عمق الزيت أثناء عمل المحرك، مع الحرص على أن يكون دافئات عند سحب المقياس، وعدم إيقاف تشغيل المحرك، ووفقا لمؤشرات موضوعة على المقياس، يستدل مالك السيارة على مدى عمق السائل ما أن كان منخفضا أو متوسطا أو عميقا.

السائل منخفض العمق

عند تحليل قياس عمق سائل ناقل السرعة الأوتوماتيكي، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة في حالة رصد انخفاضا لعمق السائل، نظرا لأن هذا ينبئ باقتراب كارثة قد تحل على ناقل السرعة، وتدلل هذه الإشارة على وجود تسريب لسائل ناقل السرعة في أغلب الأحيان، و لتجنب هذا، يلزم متابعة معدل عمق السائل بشكل يومي، ومعدل تراجع العمق، مع تفقد أسفل السيارة بالعين المجردة لملاحظة وجود أي تسريب.





تفقد حالة السائل

لتفقد حالة السائل، يلزم وضع مقياس السائل على قطعة بيضاء، يفضل منديل يد، لتحليل لون السائل، وحالته، ويستدل على كفاءة وصحة السائل إذا ما كان يحتفظ باللون الوردي المحمر، وإذا وصل للون الأحمر الفاقع فإنه بذلك يكون قد وصل لمرحلة يلزم بها تغييره، وإذا كان لون الزيت الأسود أو البني الداكن، فإن هذا يدلل على أن الأمر سيتطلب صيانة أكثر من مجرد تغيير الزيت، ويدلل ذلك على احتمالية ضرر جسيم وقع بناقل السرعة.