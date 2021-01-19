"كيا" تشعل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية بـ9 موديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية عن خططها المستقبلية بشأن إنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضحت أنها تخطط لإنتاج 9 موديلات كهربائية جديدة حتى عام 2027، منها سيارة كبيرة من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأضافت "كيا" أنها ستطلق على الموديلات الكهربائية الجديدة أسماء من EV1 وحتى EV9، مشيرة إلى أن سيارتها الكهربائية EV9 الجديدة تعتمد على منصة E-GMP، والتي تتيح إمكانية تطوير السيارات، التي تعتمد على أنظمة دفع كهربائية خالصة أو إصدارات تعمل بخلايا الوقود أو إصدارات هجين Plugin.

وتتمثل أهم المواصفات التقنية لمنصة E-GMP في إمكانية انطلاق الموديلات الرياضية من الثبات حتى سرعة 100 كلم في غضون 5ر3 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى 260 كلم/س. ويمكن للسيارات، التي تعتمد على منصة E-GMP الانطلاق بقوة قصوى تبلغ 600 حصان ومدى سير 500 كلم.

وتخطط كيا لإنتاج سيارة كروس أوفر قوية وديناميكية وسيارة لمهام الحياة اليومية وسيارة دفع رباعي قوية، بالإضافة إلى سيارة صالون بحلول عام 2027.

نسخة كهربائية من ستروين Berlingo

أعلنت شركة ستروين عن طرح نسخة كهربائية من سيارتها Berlingo الخدمية في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة e-Berlingo تعتمد على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 130 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة تتيح للسيارة بلوغ مدى سير يصل إلى 275 كلم.

وتصل سعة الحمولة في النسخة e-Berlingo الكهربائية إلى 4.4 متر مكعب.

ولم تفصح ستروين بعد عن أسعار النسخة e-Berlingo الكهربائية، التي ستتوفر بطولين.