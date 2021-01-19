أفضل السيارات السيدان العائلية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُطرح مجموعة كبيرة من السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم، خلال العام الحالي 2021.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، أبرز الموديلات واستعرضها في تقييم من الأفضل للأسوأ.

وفي المرتبة الأولى، جاء طراز هوندا "أكورد" الذي اعتبره الموقع أفضل سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم تتوفر بالأسواق في 2021، وتتوفر بتكلفة افتتاحية 25,725 دولارا، ومحرك بقوة 252 حصانا بسعة 2.0 لتر.

في المركز الثاني، جاء طراز مازدا "6" ضمن أفضل السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتوفر بالأسواق في 2021، ويطرح بتكلفة افتتاحية 25,270 دولارا، ويعمل بمحرك بقوة 250 حصانا بسعة 2.5 لتر.

في المركز الثالث، جاء طراز هيونداي "سوناتا" ضمن أفضل السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتوفر بالأسواق في 2021، ويطرح بتكلفة افتتاحية 24,595 دولارا، ويعمل بمحرك بقوة 290 حصانا.

في المركز الرابع، جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، طراز تويوتا "كامري" ضمن أفضل السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتوفر بالأسواق في 2021، ويطرح بتكلفة افتتاحية 25,965 دولارا، ويعمل بمحرك بقوة 301 حصان.

و طراز كيا "K5" جاء في المركز الخامس، ضمن أفضل السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتوفر بالأسواق في 2021، ويطرح بتكلفة افتتاحية 24,455 دولارا، ويعمل بمحرك بقوة 160 حصانا.

وطراز نيسان "ألتيما" جاء في المركز السادس، ضمن أفضل السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتوفر بالأسواق في 2021، ويطرح بتكلفة افتتاحية 25,225 دولارا، ويعمل بمحرك VC-Turbo.

في المركز السابع، جاء طراز طراز سوبارو "ليجاسي" ضمن أفضل السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتوفر بالأسواق في 2021، ويطرح بتكلفة افتتاحية 23,820 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر.



