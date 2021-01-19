تحديد موعد طرح بي إم دبليو الفئة الرابعة.. تصميم جديد كليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بي إم دبليو عن طرح النسخة الجديدة لعام 2021 من طراز الفئة الرابعة، لتنافس من خلالها موديلات فاخرة في مقدمتها جينيسيس G70.

وفي تقرير بالصور قدم موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك، وما يتوفر منه من فئات للبيع.

الجديد بنسخة 2021



وذكر الموقع أن الطراز يطرح بنسخة جديدة كليا لعام 2021، تشمل تحديث التصميم الخارجي،كاشفا عن موعد الطرح الرسمي بداية أكتوبر القادم.





الأسعار

يتوفر الطراز الفئة الرابعة من بي إم دبليو 4 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الأقل 430i كوبيه، بسعر 46,595 ألف دولار، وأعلى فئة M440i كونفيرتابل بتكلفة 66,995 ألف دولار.

المحرك

يطرح طراز الفئة الرابعة بخيارين الأول محرك سعة 2.0 لتر ينتج قوة 255 حصانا، و الثاني توربيني سعة 3.0 لتر ينتج قوة 382 حصانا، يدعمه نظام هجين بقوة 48 فولت.





التقنيات

ضمن كماليات الطراز، استعرض الموقع الإمكانيات التقنية التي يطرح بها الفئة الرابعة، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 8.8 بوصة و قياس 10,3 بوصة.

ونظام معلوماتي iDrive 7 من تطوير بي إم دبليو، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام ملاحي، ونظام إنترنت لاسلكي، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز الفئة الرابعة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل فرامل ذاتية التفعيل والحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.