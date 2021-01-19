سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 19 يناير 2021 في السوق غير الرسمية "السوداء".

وبلغ سعر العملة الخضراء 2895 ليرة للشراء، و 2920 ليرة للبيع، مقابل 2900 ليرة للشراء و 2925 ليرة للبيع، أمس الإثنين.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و 1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وانخفض سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء اليوم الثلاثاء إلى 3495 ليرة للشراء، و 3530 ليرة للبيع، مقابل 3498 ليرة للشراء و 3534 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، في تعاملات السوق السوداء، نحو 3935 ليرة للشراء، و 3970 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي لدى تعاملات السوق الموازية 772 ليرة للشراء، و 778 ليرة للبيع، مقابل 771 ليرة للشراء و 781 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 788 ليرة للشراء، و 795 ليرة للبيع، مقابل 787 ليرة للشراء و 797 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي إلى 9535 ليرة للشراء، و 9635 ليرة للبيع، مقابل 9567 ليرة للشراء و 9674 ليرة للبيع، أمس الأحد.