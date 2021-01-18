أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة وطريقة إزالتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات هي خروج رائحة كريهة عند تشغيل المكيف، وهو ما يؤثر بالسلب على قيادة السيارة، فما السبب في ظهور هذه الرائحة وكيفية إزالتها؟

أرجع الخبراء سبب خروج رائحة كريهة من المكيف إلى تراكم الحشرات الميتة والاتساخات والبكتيريا داخله، مع عدم تنظيف المكيف وإجراء الصيانة الدورية له بصورة منتظمة، وهناك عدد من الطرق للتخلص من هذه الرائحة نستعرضها خلال السطور التالية.

– تنظيف أو تغيير فلتر المكيف، حيث إنه مع مرور الوقت تتراكم الحشرات الميتة والبكتيريا داخل الفلتر، ويصبح بيئة خصبة للجراثيم حال عدم تنظيفه بصفة دورية.

– شراء نوع من الجل خاص بتنظيف المكيف، وضخه عبر أنبوب طويل يتم إدخاله من فتحات المكيف في المقصورة ليصل إلى الرادياتور تحت الكونسول، ويساعد هذا الجل في إزالة القسم الأكبر من البكتيريا المتراكمة، وبالتالي تختفي الرائحة الكريهة.

– تنظيف الأجزاء الداخلية للمكيف، فقد يكون مرشح الهواء مسدوداً ببعض الأوراق المتعفنة، فيُمكن علاجه بواسطة محلول مضاد للعفن.

– غسل ثلاجه المكيف بمادة خاصة للتخلص من البكتيريا الناتجة عن الرطوبة.