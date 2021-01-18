طريقة الحفاظ على مكابح السيارة وإطالة عمرها الافتراضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد المكابح (الفرامل) من أهم عناصر الأمان في السيارة، حيث أنها الجزء الرئيسي المسؤول عن إيقاف السيارة عند التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة، أو عند حاجة السائقين إلى إيقاف السيارة.

ويجب العناية بالمكابح خاصة خلال فصل الشتاء حين تصبح الطرقات زلقة ويصعب معها التحكم في إيقاف السيارة، ونقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها للحفاظ على كفاءة عمل مكابح السيارات.

– يجب عدم إهمال الصيانة الدورية لمنظومة المكابح، ومنها فحص زيت الفرامل بانتظام والقيام بتزويده في حال النقصان، مع الكشف على سبب النقص في الزيت حتى لا تكون مشكلة في الأنابيب الموصلة لقرص الفرامل والفحمات.

– فحص قرص الفرامل (الهوبات) بصورة منتظمة للتأكد من عدم تأكلها أو اعوجاجها، حيث أنها الجزء الذي يلامس إطارات السيارات الحديدية الداخلية عند الضغط على الفرامل لإيقاف السيارة.

– المداومة على تحديث واستبدال قطع الغيار المهترئة من الفرامل، في حال رصد أي تهالك بها لما تتعرض له من ضغط وحرارة مستمرين، حتى يضمن السائق الحصول على أعلى أداء للفرامل دائما.

– يجب التأكد في الفحص الدوري من تثبيت الإطارات وربطها بإحكام، لأن ذلك يساعد على القيادة الآمنة خاصة في المنحنيات، وعند الضغط على المكابح فلن تتأثر أقراص الفرامل وتتوقف السيارة بدون مشاكل.

– عدم غسل السيارة بعد الانتهاء من السير لمسافة طويلة والانتظار حتى تبرد، لأن قرص الفرامل والفحمات تكون ساخنة، وتعرضها للمياه أثناء الغسل وهي ساخنة يؤدي إلى اعوجاج قرص الفرامل وتلف الفحمات.