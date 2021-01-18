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عرض بداية العام على السمكرة والدهان من كيا الجبر

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، سنة جديدة تعني عروض جديدة.. لا تفوت عرض الشهر على السمكرة والدهان الساري حتى 31 ديسمبر 2021.

تفاصيل العرض:

  • 499 ريال للقطعة الواحدة (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)
  • خصم 25% على قطع الغيار
  • 149 ريال تلميع هيكل السيارة الخارجي بالكامل (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)

شروط العرض:

  • خصم قطع الغيار على القطع المصاحبة لحملة الإصلاحات فقط.
  • العرض صالح للإصلاح النقدي فقط.
  • العرض مُتاح في كل من:

– المنطقة الغربية : مركز الجوهرة ( حراج السيارات ) جدة.

– المنطقة الوسطى : (حي الفيصلية ) الرياض.

– المنطقة الشرقية : ( ميناء الدمام – و الجبيل – و الاحساء الصناعية – حفر الباطن).

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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