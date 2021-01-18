عرض بداية العام على السمكرة والدهان من كيا الجبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، سنة جديدة تعني عروض جديدة.. لا تفوت عرض الشهر على السمكرة والدهان الساري حتى 31 ديسمبر 2021.

تفاصيل العرض:

499 ريال للقطعة الواحدة (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)

خصم 25% على قطع الغيار

149 ريال تلميع هيكل السيارة الخارجي بالكامل (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)

شروط العرض:

خصم قطع الغيار على القطع المصاحبة لحملة الإصلاحات فقط.

العرض صالح للإصلاح النقدي فقط.

العرض مُتاح في كل من:

– المنطقة الغربية : مركز الجوهرة ( حراج السيارات ) جدة.

– المنطقة الوسطى : (حي الفيصلية ) الرياض.

– المنطقة الشرقية : ( ميناء الدمام – و الجبيل – و الاحساء الصناعية – حفر الباطن).

صورة العرض: