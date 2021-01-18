عرض بداية العام على السمكرة والدهان من كيا الجبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، سنة جديدة تعني عروض جديدة.. لا تفوت عرض الشهر على السمكرة والدهان الساري حتى 31 ديسمبر 2021.
تفاصيل العرض:
- 499 ريال للقطعة الواحدة (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)
- خصم 25% على قطع الغيار
- 149 ريال تلميع هيكل السيارة الخارجي بالكامل (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)
شروط العرض:
- خصم قطع الغيار على القطع المصاحبة لحملة الإصلاحات فقط.
- العرض صالح للإصلاح النقدي فقط.
- العرض مُتاح في كل من:
– المنطقة الغربية : مركز الجوهرة ( حراج السيارات ) جدة.
– المنطقة الوسطى : (حي الفيصلية ) الرياض.
– المنطقة الشرقية : ( ميناء الدمام – و الجبيل – و الاحساء الصناعية – حفر الباطن).
صورة العرض: