جيلي كولراي 2021 في السعودية “مواصفات وأسعار وصور” Geely Coolray

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جيلي كولراي 2021 إلى المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري للصانع الصيني شركة جيلي الوعلان، لذا نستعرض لكم اليوم نظرة عليها.

الأبعاد

الطول 4,330 ملم

العرض 1,800 ملم

الارتفاع 1,609 ملم

قاعدة العجلات 2,600 ملم

التصميم الخارجي

تتمتع كولراي 2021 بتصميم خارجي انسيابي بفضل الخطوط الديناميكية على السيارة، هذا بجانب الشبك الامامي المُحدث والمدمج مع مصابيح أمامية مزدوجة LED، بجانب شبكة تهوية كبيرة في الأسفل.

أما في الخلف فنرى مصابيح LED يمتد بينهم شريط ضوئي يحمل علامة جيلي مع نظام عادم مزدوج وشرائط ضوئية سفلية، بالإضافة إلى جناح خلفي مميز، وهو ما يعطي السيارة مظهر رياضي جذاب.

الداخلية

تأتي كولراي بمقصورة رحبة تكفي 5 أفراد، مع توفير جيلي لمختلف أساليب الراحة بالمقصورة والتي تتمثل في مقاعد من الجلد الراقي مع إضاءة هالوجينية داخلية تتناسب مع وضع القيادة، بالإضافة إلى التطعيمات الخشبية والتي تعطي الداخلية مظهر أكثر أناقة.

أما عن التقنيات فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 10 إنش والذي يدعم الإتصال بالهواتف الذكية، هذا بجانب عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الإستخدام، مقاعد أمامية كهربائية، مكيف أوتوماتيكي، ونظام صوتي فاخر بـ 6 مكبرات، كما يتوفر نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

الأمان والتقنيات

تأتي كولراي قياسياً مع العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن نظام كشف النقطة العمياء، نظام قياس ضغط الإطارات، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، نظام السرعة المتكيف، مكابح ABS و 4 وسائد هوائية، هذا بالإضافة إلى العديد من التقنيات الأخرى والتي تتضمن:

مساعد ركن السيارة الآلي

بحث تلقائي عن موقف للسيارة

مكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية

الكشف عن النقاط العمياء

نظام الرؤية المحيطية 360 درجة (4 كاميرات)

المحركات

تأتي الاس يو في بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 177 حصان وعزم دوران 250 نيوتن.متر بناقل مزدوج 7 سرعات مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثواني وسرعة قصوى 195 كم/س، علماً أن استهلاك الوقود يبلغ 17.8 كم/ لتر.

الأسعار