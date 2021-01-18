هوندا ستكشف عن HR-V الجيل القادم في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شوقت هوندا رسمياً لـ HR-V الجيل الجديد كلياً مع الكشف عن موعد تدشينه في 18 فبراير بمحرك هايبرد جديد وتحديثات جمالية وتقنية واسعة.

نعلم أن HR-V ستحصل على خارجية أكثر ديناميكية بتوجه مشابه لسيفيك الجديدة القادمة، كما وضحت الصور التجسسية ازدياد حجم السيارة بعض الشيء لتوفير مساحة أكثر رحابة في الداخلية.

بالنسبة للمحرك الهجين فلا توجد تأكيدات رسمية، ولكن من المحتمل استخدام محرك CR-V الهجين والذي يجمع بين محركين كهربائيين ومحرك بنزين 2.0 لتر بقوة إجمالية 184 حصان، أو ربما نرى محرك بنزين 1.5 لتر من موديل جاز.

ويُذكر أن هوندا قررت وقف مبيعات الجيل الحالي من HR-V في الأسواق الأوروبية الرئيسية في ديسمبر مع تشدد قوانين الانبعاثات الأوروبية لعام 2021.