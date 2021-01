كيا كي 5 2021 اهم المعلومات والمواصفات والاسعار Kia K5

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت كيا الجبر الجيل الثالث من السيدان المتوسطة كي 5 “أوبتيما سابقاً” ذات التصميم الرياضي والمقصورة الفاخرة مع أنظمة تفاعلية حديثة والكثير من التقنيات المتطورة لتواجه منافسيها مثل تويوتا كامري ونيسان التيما وهيونداي سوناتا بقوة وشراسة، فدعونا نتعرف على أهم المعلومات عنها لعام 2021.

التصميم

تأتي كيا كي 5 2021 الجديدة كلياً بتصميم أكثر جرأة من المنافسين عبر شبك وجه النمر الأمامي، مع مصابيح رشيقة وغطاء محرك عضلي مع خطوط بارزة بكامل طول الهيكل، إضافة إلى مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء لزيادة الطابع الرياضي أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالطرازات المنافسة، خاصة مع إتاحة جنوط تتراوح قياساتها بين 16 و18 إنش.

الداخلية والتقنيات

تأتي مقصورة كيا K5 2021 بطابع مستقبلي وتعمل على رفع مستوى تركيز السائق لأقصى درجة، حيث تم العمل على استخدام الخطوط الأفقية العريضة للحصول على شعور عام بالاتساع والرحابة، وذلك أثناء الحفاظ على الترتيب العام والبساطة بالتصميم، مع الإبقاء الهيئة الرياضية.

تركز المقصورة أيضاً بشكل أفضل على السائق، حيث أن المقصورة المحيط بالسائق تشعره برياضية كيا K5 الجديدة وتزيد من شعوره بالأداء المميز، خاصة من خلال رفع جودة خامات الداخلية من جلود وتطريزات، إضافة لتكبير حجم الشاشات الداخلية لتسهيل الاستخدام، كما تقدم لنا المقصورة أيضاً كونسول وسطي أطول وأعرض من قبل مائل نحو السائق وليس بالمنتصف، وذلك لزيادة الشعور بالرياضية مع تسهل الاستخدام، مع تحسين مكان الشاحن اللاسلكي ليكون أمام مسند اليد.

أما عن التقنيات فنرى شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 10.25 إنش، مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية خلفية، هذا بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر مع 12 سماعة بجانب العديد من عوامل الرفاهية والتي تتضمن:

تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

تشغيل عن بعد

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

كاميرا محورية

عرض البيانات على الزجاج الأمامي

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق كهربياً

تحكم بوضعية كرسي الراكب كهربائيا

ذاكرة لوضعية كرسي السائق

مرايا داخلية تعتيم آلي

الأمان

تأتي السيدان الكورية مع العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن:

نظام تثبيت السرعة ذكي

إغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق / الراكب

نظام فرامل إلكتروني مع مانع انحدار

وسائد هوائية جانبية

ستائر هوائية جانبية

مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي

مثبت السرعة الذكي

مساعد مراقبة المسار

تحذير التصادم للنقط العمياء

شاشة رؤية لزوايا للنقط العمياء

شاشة رؤية محيطية 360 درجة

قفل أمان للأطفال آلي

المحرك

تأتي كيا كي 5 2021 مع خيارين للمحرك هم:

محرك سعة 2 لتر 4 اسطوانات بقوة 152 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

محرك سعة 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 192 حصان وعزم دوران 246 نيوتن.متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

الأسعار

تأتي كيا كي 5 بـ 8 فئات أسعارها كما يلي شامل ضريبة القيمة المضافة 15% والنقل واللوحات:

الفئة الأولى: 90,330 ريال

الفئة الثانية: 91,250 ريال

الفئة الثالثة: 98,840 ريال

الفئة الرابعة: 108,730 ريال

الفئة الخامسة: 114,480 ريال

الفئة السادسة: 115,975 ريال

الفئة السابعة: 117,930 ريال

الفئة الثامنة: 142,655 ريال

