مواصفات لكزس IS 2021 في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس IS 2021 فيس ليفت إلى السعودية مؤخراً لدى وكيلها عبداللطيف جميل، ونستعرض فيما يلي أبرز المواصفات والتغييرات التي حصلت عليها السيدان اليابانية.

التصميم

في البداية، حصلت السيارة على شبك أمامي ثلاثي الأبعاد جديد، يحيط به مصابيح أمامية جديدة مدمج بها مصابيح نهارية ليد، كما حصلت على عتبات جانبية معاد تصميمها وجنوط ألمنيوم أكبر مقاس 18 بوصة، وأبواب معاد تصميمها، وفي الخلف حصلت السيارة على مصدات خلفية أكثر أناقة، ومصابيح خلفية معاد تصميمها تتصل ببعضها بشريط ضوئي رفيع.

ومن حيث الأبعاد، فإن 2021 IS أكبر بقليل من سابقتها، حيث أصبحت أطول بـ 30 مم وأعرض بـ 30 مم وأكثر ارتفاعاً بمقدار 5 مم، في حين أن البُعد الوحيد الذي لم يتغير هو طول قاعدة العجلات والذي يبلغ 2800 مم.

الداخلية والتقنيات

حصلت الداخلية على تحديثات محدودة، حيث حصلت على لوحة قيادة معدلة مع فتحات تهوية دائرية جديدة، كما تمت إزالة الزخارف الموجودة على صندوق القفازات، بينما تحركت شاشة النظام الترفيهي اللمسية مقاس 10.3 بوصة أقرب إلى السائق بمقدار 76 مم والتي تدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، ويمكن اقرانها بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 17 مكبر صوت.

وعلى الرغم من ترحيل عدد من الأجزاء الداخلية من الموديل السابق، فإن 2021 IS تأتي مجهزة بمقاعد أمامية كهربائية، كما سيجد المشترون أيضاً نظام آلي للتحكم في المناخ ثنائي المنطقة ونظام SmartAccess مع زر تشغيل.

الأمان

من ناحية الأمان، حصلت 2021 IS على على العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن:

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء

مثبت سرعة

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية جانبية

نظام مساعد البقاء في المسار

نظام قراءة قياس ضغط الإطارات (للإطارات الأربعة)

حساسات أمامية وخلفية

مثبت السرعة النشط مع نظام حماية ما قبل الاصطدام

كاميرا للرجوع الخلفي

المحركات

تستمد IS 300 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يتميز بنظام ذكاء اصطناعي متطور من G-force يراقب قيادتك لتحديد أفضل اختيار للنقلات، كما تتوفر بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع كلي متحيز للمحور الخلفي.

وأخيراً تستمد IS 350 قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لترًا بقوة 311 حصانًا وعزم دوران يبلغ 379 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع خلفي لتتمكن من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 5.6 ثانية، كما يمكن أن يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع كلي لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 5.7 ثانية.

في الختام، تتوفر لكزس IS 2021 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية:

IS 300 AA إليجنت بسعر 180,000 ريال

IS 300 BB إكسيلانس بسعر 202,200 ريال

IS 350 CC اليت 209,300 ريال

IS 350 F سبورت 239,300 ريال

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