اخبار السيارات

“بالفيديو” شاهد مرأب يضم سيارات بقيمة 113 مليون ريال!

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Mustafa Darwish 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأ ماني خوشبين حياته بالعمل في أحد المتاجر الأمريكية، واليوم هو مليونير يملك شركة عقارات كبيرة ويفكر في هدم حائط من أجهزة التلفزيون لإفساح مكان لمجموعة سياراته الرائعة.

ستجد في المرأب سيارات ماكلارين وبوجاتي وباجاني من بين تشكيلة كبيرة، ويملك هيرمس شيرون مع 3 موديلات بوجاتي أخرى، وعرض على قناته فيديوهات رائعة عن بوجاتي، منها: لماذا لا أقود بوجاتي كل يوم؟

المجموعة التي استعرضها خوشبين في مرأبه كلفته 30 مليون دولار، أي نحو 113 مليون ريال، وهذا مبلغ محدود بالنسبة لإمبراطورية العقارات التجارية التي يملكها بقيمة 450 مليون دولار حسب فوربس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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