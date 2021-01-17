شيفروليه تاهو 2021 تنضم لأسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت يلو بضم شفروليه تاهو 2021، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة.

الخارجية

تأتي تاهو 2021 مع تصميم هجومي يتسم بالفخامة والقوة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المصابيح الأمامية كبيرة الحجم والمدمجة مع شبك أمامي ضخم محاط بالكروم الأسود، بجانب صدام أمامي كبير وغطاء محرك مرتفع ليعطي السيارة مظهر مهيب، أما في الخلف فنلاحظ وجود مصابيح LED رأسية مع صدام خلفي كبير ومصابيح ضباب خلفية مدمجة به.

الداخلية

تتميز المقصورة بكسوة جلدية فاخرة وكونسول وسطي أنيق، مع العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل شاشة ترفيه لمسية 8 إنش والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية، بجانب مكيف ثلاثي المناطق ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات تدعم التبريد والتدفئة إضافة لفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي فاخر ذو 10 سماعات.

الأمان

تقدم تاهو 2021 مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المختلفة التي تشتمل على مثبت السرعة المتكيف، مصابيح أمامية متكيف، مساعد البقاء في المسار، مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، الركن الأوتوماتيكي، الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد البقعة العمياء ومراقب ضغط الإطارات،مساعد تفادي الاصطدامات، رؤية 360 درجة بـ 9 زوايا، بالإضافة إلى 7 وسائد هوائية.

المحرك

تعتمد الاس يو في المميزة على محرك 8 سلندر سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

هذا ويمكنك تأجير شيفروليه تاهو 2021 عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

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رقم الحجز: 920002909

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