“رسمياً” انتهاء اندماج مجموعتي فيات كرايسلر وبيجو سيتروين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصبح اندماج مجموعة فيات كرايسلر ومجموعة بيجو سيترون نافذا رسميا اعتبارا من يوم 16 يناير. وتداول سهم شركة ستيلانتس الناتجة عن الاندماج يبدأ الإثنين في بورصتا باريس وميلانو والثلاثاء في بورصة نيويورك.

وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، سيعقد كارلوس تافاريس أول مؤتمر صحفي للمجموعة الجديدة لتوضيح رؤية الشركة وتحديات المستقبل نحو التوجه لصناعة السيارات الكهربائية وطرق التعامل مع جائحة كورونا واستراتيجيات جذب مشترين جدد.

ستبدأ ستيلانتس حياتها مع سبع علامات تجارية من فيات كرايسلر وأربعة أخرى من بيجو سيترون. وعلى هذا النحو، لذا توقع أن يسبب الاندماج زوال بعض المنتجات وحتى العلامات التجارية.

وأقرب العلامات إلى الزوال كرايسلر ودوج بسبب ضعف المبيعات ثم فيات وألفا روميو ومازيراتي. وتبقى من طرف فيات كرايسلر جيب ورام اللذان بدونهما ما حدث الاندماج. وانضم من طرف مجموعة بيجو سيترون علامات بيجو وسيترون ودي إس وأوبل.