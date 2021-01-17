فورد مافريك بيك اب تظهر بشكلها المتوقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بينما تستعد فورد للكشف عن F-150 رابتر 2021 الشهر القادم، فإن لديها مافريك، بيك اب صغيرة ستكشفها هذا العام. وقد رصدت العدسات التجسسية مافريك في وقت مبكر من الشهر، ليستند إليها موقع Carsbite في إنشاء التصميم المتوقع بالفوتوشوب.

رغم أن غطاء المحرك والرفارف والمصدات كانت مغطاة بالتمويه في الصور التجسسية، كانت الشبك والمصابيح الأمامية مكشوفة.

بينما تستخدم رينجر هيكل الجسم على الإطار، يتوقع استناد مافريك إلى منصة الجسم الموحد المستخدمة في برونكو سبورت واسكيب. ورغم اختلاف ملامح مقدمة البيك اب عن برونكو، تعتمد مصابيح على شكل C مقتبسة من F-150 وشبك بارز بشريط أفقي والشعار الأزرق البيضاوي، وتمنح الرفارف العريضة مظهر عضلي للبيك اب، على أن تتوفر بمقصورة كرو كاب فقط حسب ما ورد.

يتوقع أن تستمد مافريك الطاقة من محركات ايكوبوست سعة 1.5 أو 2 لتر بنظام دفع أمامي، مع خيار الدفع الكلي. مع العلم أن برونكو سبورت تستخدم المحركين لتوليد قوة 181 و 245 حصان على الترتيب، ويأتيان بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

يتوقع أن تكشف مافريك في وقت مبكر من 2021، وتطرح بالأسواق نهاية العام بسعر يبدأ من 20 ألف دولار ( 75 ألف ريال) لتكون أرخص بيك اب من فورد.