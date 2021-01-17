اودي تريد التحول إلى علامة سيارات كهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحول الشركات الكبيرة إلى تصنيع سيارات كهربائية ما زال لا يشكل تهديدا كبيرا على سوق السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي، لكن لا شك أن السيارات الكهربائية هي المستقبل.

اودي تؤمن بهذا المستقبل لدرجة أنها ستضع استراتيجية التخلي بالكامل عن محركات الاحتراق الداخلي بحلول 2030-2035. رغم أن التاريخ لم يقرر بشكل نهائي بعد، فهناك خطط يتم دراستها حسب الرئيس التنفيذي ماركوس دوسمان.

وأكد دوسمان أن حماية البيئة والنجاح الاقتصادي مرتبطين معا، ولذا تسعى العلامة إلى التحول الكامل إلى سيارات كهربائية، وتوقع إعلان خطط مستهدفة بتواريخ محددة في الشهور القادمة تحدد مصانع العلامة التي ستتحول إلى تصنيع سيارات كهربائية وتاريخ التحول.

يُذكر أن اودي تشرف على مجموعة فولكس فاجن لتطوير البرمجيات وبالتعاون مع بورش تطور منصة سيارات كهربائية رائدة. كما أن اودي توفر بالفعل 17 طراز هجين بالقابس حول العالم، وتخطط لإطلاق اي-ترون جي تي الكهربائية نهاية العام.