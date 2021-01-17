“بالأرقام” أعلى 10 سيارات مبيعاً في السعودية لعام 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد سوق السيارات السعودي واحداً من أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط والوطن العربي، واليوم سنتعرف سوياً معاً على أعلى 10 سيارة مبيعاً في المملكة خلال عام 2020.

1- هيونداي النترا: 26,853

2- تويوتا كامري: 26,403

3- هيونداي اكسنت: 21,517

4- تويوتا هايلكس: 21,838

5- تويوتا ياريس: 17,432

6- ايسوزو دي ماكس: 13,395

7- تويوتا كورولا: 13,285

8- مازدا 6: 13,269

9- نيسان صني: 12,812

10- تويوتا فورتشنر: 8,935