“بالأرقام” أعلى 10 سيارات مبيعاً في السعودية لعام 2020

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد سوق السيارات السعودي واحداً من أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط والوطن العربي، واليوم سنتعرف سوياً معاً على أعلى 10 سيارة مبيعاً في المملكة خلال عام 2020.
1- هيونداي النترا: 26,853
2- تويوتا كامري: 26,403
3- هيونداي اكسنت: 21,517
4- تويوتا هايلكس: 21,838
5- تويوتا ياريس: 17,432
6- ايسوزو دي ماكس: 13,395
7- تويوتا كورولا: 13,285
8- مازدا 6: 13,269
9- نيسان صني: 12,812
10- تويوتا فورتشنر: 8,935