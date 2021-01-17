مرسيدس تطلق الجيل الجديد من الفئة C الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت شركة مرسيدس الألمانية، النقاب عن الجيل الجديد من سيارة الفئة C، وأوضحت أن النسخة الكهربائية من السيارة لن تظهر قبل 2024.

وتتميز سيارة الفئة المتوسطة الجديدة ببعض الرتوش التصميمية، وزيادة بضع مليمترات في الأبعاد الخارجية، مع شبكة مبرد مميزة وخطوط انسيابية على الجسم وملامح مفتولة العضلات على الجوانب.



وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة ضخمة تهيمن على مظهر الكونسول الأوسط، والتي تم استعارتها من الفئة S الفاخرة، ويعتمد مفهوم الاستعمال على نظام MBUX في جيله الجديد مع خاصيتي التحكم باللمس والأوامر الصوتية.

ويتوفر من سيارة الفئة C الموديلات الكوبيه والكابريو والكومبي، ويتسع برنامج الدفع بمحركات البنزين والديزل والمعززة بنظام الدفع الهجين المعتدل، كما يتوفر من السيارة نسخة الدفع الهجين Plug-in، والتي تصل إلى مدى السير الكهربائي 90 كلم.

وخلال عام 2020 ارتفع عدد السيارات الكهربائية في الطرق الألمانية بالمقارنة بعام 2019، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للمركبات اليوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التصريح بسيرها في العام الماضي وصل إلى 394 ألف و940 سيارة مقابل نحو 303 ألف سيارة في عام 2019.

وتعول الحكومة الألمانية على السيارات الكهربائية في مكافحة التغير المناخي. وقد حفزت الحكومة وشركات صناعة السيارات شراء هذه السيارات الكهربائية الخالصة بصرف حافز مالي يصل إلى 9000 يورو، فيما وصل الحافز المالي للسيارات الهجين إلى 6750 يورو.

واستأثرت مجموعة فولكسفاجن بأكبر نسبة من السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها بما يزيد عن 17% تلتها مرسيدس بنحو 15% ثم أودي بـ9%.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية الخالصة التي تم ترخيصها في العام الماضي 194 ألف و163 سيارة أي ما يعادل نحو نصف السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في 2020، غالبيتها من سيارات فولكس فاجن تلتها سيارات رينو وتسلا.