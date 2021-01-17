9 سيارات تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين في عام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عالم السيارات خلال عام 2021 احتفال 9 سيارات شهيرة بعيد ميلادها الثلاثين، حيث طرحت لأول مرة عام 1991.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، أبرز الموديلات من مواليد عام 1991 التي تحتفل بعقدها الثالث في 2021.

وتضم القائمة، طراز أودي S4 الذي طرحت نسخته لعام 1991 بمحرك رباعي الأسطونات سعة 2.2 لتر، وينتج قوة 230 حصانا.



وكذلك،طراز بينتلي Continental R الذي تتم نسخته المطروحة عام 1991، 30 عاما، وكانت قدمت بمحرك بسعة 6.75 لتر فئة V8 من طراز L-Series.

وضمن القائمة جاء أيضا طراز بوجاتي EB 110 الشهير، الذي كان ظهوره الأول منذ 30 عام، وطرح بمحرك بسعة 3.5 لتر، توربيني فئة V12 ينتج قوة 553 حصان.

ومن ماركة سيتروين الفرنسية، ضمت القائمة طراز ZX، الذي طرح بمحرك بترولي سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 165 حصانا.

وطراز فورد الشهير بأفلام هوليوود في هذه الحقبة، Crown Victoria الذي طرح عام 1991 بمحرك V8 سعة 4.6 لتر، من طراز Modular.

ومن فورد أيضا، تتم شاحنة F-Series المتميزة، عامها الثلاثين خلال 2021، وكانت قد طرحت بمحرك تتراوح سعته ما بين 3.8 و 7.5 لتر.

ومن الشاحنات، جاءت ضمن القائمة شاحنة GMC Syclone التي طرحت منذ 30 عاما بمحرك GM V6 سعة 4.3 لتر، ينتج قوة 280 حصانا.

وطراز هوندا Beat كان أيضا ضمن القائمة، بنسخته التي طرحت عام 1991، وتوفرت بمحرك تتراوح قوته ما بين 550 سي سي و 660 سي سي.

والنسخة الهاتشباك التسعينية من طراز هوندا "سيفيك" التي يمر 30 عاما على طرحها خلال عام 2021 الجاري، وطرحت في عام 1991.