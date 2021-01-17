موجز الخليج 365 للسيارات.. تجارب أوروبية فاشلة ومفاجأة فولفو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يشهد عالم السيارات خلال عام 2021 احتفال 9 سيارات شهيرة بعيد ميلادها الثلاثين، حيث طرحت لأول مرة عام 1991.

طرحت شركة فولفو السويدية طرازها XC40 لعام 2021 للمنافسة بقوة في فئات السيارات الـSUV، فما الذي تتميز به المركبة الكهربائية الجديدة؟

تعرضت العديد من شركات السيارات الأوروبية لإخفاقات في مسيرتها، من خلال طرح موديلات رياضية حققت فشلا ذريعا في المبيعات.

طرحت شركة سوبارو اليابانية النسخة الأحدث من طرازها WRX لعام 2021 لتشعل المنافسة في فئة السيارات السيدان عالية الأداء.

ضمن فئة السيارات السيدان الفاخرة، طرحت شركة بي إم دبليو رائعتها "الفئة الخامسة" لتكون فرس الرهان في 2021، وبمواصفات جديدة تماما.

يشهد عام 2021 منافسة بين مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية، من ضمنها طراز هيونداي "أيونيك إليكتريك"، وطراز كيا نيرو EV.

عبر تاريخ صناعة السيارات، قدمت مجموعة من الموديلات بمحركات تعمل بـ4 أسطوانات، وتتميز بكفاءة عالية.