هيونداي ستوقف تطوير محركات الديزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع اتجاه صناعة السيارات بشكل متزايد نحو الكهرباء في السنوات الأخيرة، والفضائح المتتالية لمحركات الديزل، قد تكون هذه المحركات ذات الشعبية الكبيرة في أوروبا هي أول ضحايا هذا التحول، حيث كشف تقرير جديد أن هيونداي قررت إيقاف تطوير الجيل التالي من محركات الديزل الخاصة بها في النصف الثاني من 2020.

وفي حين أن محركات الجيل التالي لن يتم تطويرها، إلا أنها ستستمر في تحديث محركات الديزل الحالية في السنوات المقبلة، لذا، فسيأخذ الأمر بعض الوقت قبل أن تختفي سيارات الديزل بالكامل من الصانع الكوري.

وفيما يتعلق بمحركات البنزين، فإن هيونداي لا تزال تمتلك خططاً لإطلاق الكثير من الطرازات الهجينة والهجينة بالقابس التي تستخدم محركات بنزين، لذا فإن التخلي عنها سيكون أصعب، لكن يُتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما بالطبع مع ازدياد التوجه نحو الكهرباء بسبب لوائح الانبعاثات التي تزداد صرامة يوماً بعد يوم.

وفي النهاية، بالحديث عن الطرازات الكهربائية، فقد تعهدت هيونداي بإطلاق 23 سيارة كهربائية بحلول 2025، كما تستعد للكشف عن ايونيك 5 في فبراير المقبل، ومن جانبها، تعمل كيا على تطوير سبعة طرازات كهربائية شوقت لهم مؤخراً، كما ستنضم جينسيس إلى هذا القطاع المتنامي عاجلاً وليس آجلاً.