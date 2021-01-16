يلو تاريخ طويل من خدمات التأجير المميزة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر أكثر من 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية.

واستطاعت يلو يوماً بعد يوم أن تثبت أنها واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، حيث استطاعت عقد توقيع تشارك مع يوربكار، بالإضافة إلى رعايتها للعديد من الأندية السعودية بالإضافة إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

كما ساهمت يلو بقوة في العديد من حملات خدمة المجتمعية مثل “حملة حياتك لا تدخنها”، “مبادرة طرق آمنة” بالإضافة إلى تعاونها مع مدينة الملك سعود الطبية خلال أزمة الكورونا الاخيرة، وأخيراً دورها البارز في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عقد شراكة مع جمعية الإرادة لرعاية الموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

خدمات ]لو



كما حرصت يلو دائماً على توفير أفضل الخدمات لعملائها حرصاً على راحتهم فقدمت لهم عضويات أميالي والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

مع خصومات هائلة لأصحاب العضويات والعديد من المميزات مثل اكتساب الأميال واستبدالها مقابل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني، هذا بالإضافة إلى امكانية الحصول على خصومات لدى مطاعم لدى مطاعم تشيلي ويز وكذلك لدى الوفاق لصيانة السيارات.

العضوية العائلية

هذا بالإضافة إلى العضوية العائلية، حيث تتيح يلو إمكانية إضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، على عكس الشركات الأخرى التي قد لا تقدم تسهيلات للمستأجرين ذو العائلات بشكل يجعل عملية التأجير صعبة، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات.

خدمة الصيانة المتنقلة

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق يلو كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام.

خدمة التأجير طويل الأمد

حيث توفر الشركة خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، وهذه الخدمة مُقدّمة على ثلاث فترات مختلفة شاملة جميع الإمتيازات، الفترات هي سنة واحدة، سنتين، أو ثلاث سنوات، مع العديد من المميزات حيث يحق للعميل حرية إختيار نوع السيارة، بالإضافة إلى صيانة مجّانية طوال فترة العقد، توفير سيارة بديلة في حالة الحوادث لا سمح الله أو الصيانة.

خاصية تنفيذ الحجز

كما أطلقت الشركة مؤخراً خاصية تنفيذ الحجز الكترونياً من خلال التطبيق أو الموقع، حيث يمكنك تأكيد حجز السيارة والدفع الكترونياً ومن ثم استلام السيارة من أقرب فرع لك، بدون الحاجة للانتظار.

تأمين يلو ( درع يلو ودرع يلو بلس)

درع يلو: خدمة تقدمها شركة يلو لعملائها مقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يعفى هذا المبلغ مستأجر السيارة من دفع قيمة تحمل الحادث في حال حدوثه، لا قدر الله.

درع يلو بلس: خدمة جديدة تضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات والحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لا سمح الله، ويتم تقديم الخدمة مقابل مبلغ مالي بسيط يضاف إلى قيمة الإيجار ويختلف هذا المبلغ من فئة إلى أخرى.

هذا والجدير بالذكر أن يلو تقدم أسطول ضخم ومتنوع من السيارات الحديثة، حيث يبلغ عمر خدمة السيارة 24 شهر كحد أقصى.

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