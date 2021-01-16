اودي وبي ام دبليو تلغيان خدمات الاشتراك الشهري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت كل من أودي وبي ام دبليو إيقاف خدمات الاشتراك الشهري الخاصة بهما، والتي أطلقتها في 2018، إلأ أنها فشلت في جذب العملاء إليها منذ ذلك الحين، ويأتي هذا القرار بعد إلغاء مرسيدس لخدمتها في الصيف الماضي.

يُذكر أن هذه الخدمة كانت تُقدم للمشتركين مجموعة مختارة من السيارات، مع خيار التبديل إلى سيارة رياضية أو اس يو في بناء على احتياجات العميل، إلا أنها كانت مكلفة للغاية، حيث تُكلف خدمة بي ام دبليو من الفئة الأولى 3,700 دولار (13,900 ريال) وتمنح للمشتركين إمكانية الحصول على سيارات M، ويبلغ سعرها ثلاثة أضعاف تكلفة استئجار M5.

الجدير بالذكر أنه لاستئجار سيارة M5 سيتعين عليك دفع 5,724 دولار (21,500 ريال) مقدماً ولا يشمل التأمين والصيانة، في حين تدفع الخدمة عند التأمين والصيانة وخدمات المساعدة على الطريق، لذا كانت تعتقد الشركة أن الفكرة قد تروق للعملاء، لكن سعرها الباهظ كان العائق الأساسي لإقناع عُملاء الشركتين العاديين.

وفي النهاية، قال متحدث باسم بي ام دبليو لصحيفة ذا فيرج أن الشركة لم تتخل عن الخدمة بالكامل، مؤكداً أنها بصدد تطوير الخدمة لإعادة إطلاقها مرة أخرى في حُلة جديدة، لذا كل ما علينا فعله هو الانتظار ورؤية ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك.