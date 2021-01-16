فولفو XC40 Recharge.. تعرف على أسرار تميز نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فولفو السويدية طرازها XC40 لعام 2021 للمنافسة بقوة في فئات السيارات الـSUV، فما الذي تتميز به المركبة الكهربائية الجديدة؟

موقع "كار آند درايفر" قدم عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المطروحة منه وأبرز كمالياته وهي المواصفات التي تميز نسخة 2021.





الأسعار

يتوفر من طراز فولفو XC40 الجديد كليا، فئتان فقط للبيع، الافتتاحية باسم R-Design وبتكلفة 54,985 ألف دولار، والأعلى باسم Inscription وبتكلفة 60 ألف دولار.

المحرك

كافة فئات طراز فولفو XC40 تتوفر بمحرك كهربائي ثنائي، ينتج قوة اجمالية تصل لـ 402 حصان، ويعمل بنظام دفع خلفي، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية.

ويعمل الطراز ببطاريات تمد المحرك الكهربائي للطراز بالطاقة بمعدل 75 كيلوات في الساعة، وتمنح الطراز القدرة على السير حتى مسافة 208 أميال كحد أقصى لشحن بطارياته.





التقنيات

تشمل تقنيات الطراز شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يصل حتى 12.3 بوصة، تعمل بنظام أندرويد أوتو.

كما تم تزويد السيارة بنظام للشحن اللاسلكي للهواتف، مجهز لشحن الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد وهواتف أيفون، بالإضافة لنظام تقني باسم Sensus Connect من تطوير فولفو يطرح بكافة موديلاته الجديدة.





الأمن والحماية

أبرز أنظمة الأمن والحماية الداعمة للسائق، تتضمن نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ويتوفر بالطراز أيضا نظام قيادة شبه ذاتية.