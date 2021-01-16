أكثر السيارات الأوروبية فشلا في التاريخ.. مفاجآت بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت العديد من شركات السيارات الأوروبية لإخفاقات في مسيرتها، من خلال طرح موديلات رياضية حققت فشلا ذريعا في المبيعات.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة السيارات الرياضية الأكثر فشلا في تاريخ صناعة المركبات الأوروبية.

ضمت القائمة، طراز بورش 924 الرياضي، الذي عرف بعد الطرح بكونه من السيارات التي لا يمكن الاعتماد عليها لأعطاله المتكررة من ضمنها تسريب الزيت، أدت في النهاية لتراجع مبيعاته بشكل كبير.



من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة جاجوار البريطانية، طراز X-Type، الذي طرح ضمن فئات سيدان الفخمة، ومثل هذا الطراز خيبة أمل على حد وصف "هوت كارز"، رغم أنه يجمع بين الفخامة والقوة الرياضية.

وضمت القائمة ،طراز Smart Roadster، الرياضي موديل عام 2003، الذي يعانى من تكرار الأعطال ما دفع الشركة لوقف تصنيعه بعد طرحه بعامين في عام 2005.

ومن ماركة مازيراتي الإيطالية، ضمت القائمة طراز Biturbo الرياضي، والذي كان يحتاج لأعمال صيانة متكررة.

ومن ألفا روميو، ضمت القائمة طراز Arna الذي طرح للأسواق كموديل هاتشباك رياضي، لكن سرعان ما تراجعت مبيعاته بسبب تكرار الأعطال التي تعرض لها على مستوى الدوائر الكهربائية، والمحرك.

طراز آخر من بورش جاء في ختام القائمة، هو طراز Carrera GT، الذي تراجعت مبيعاته بسبب عدم تمتعه بمواصفات الأمن والسلامة.



