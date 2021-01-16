سوبارو wrx بالصور.. سعر ومواصفات نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة سوبارو اليابانية النسخة الأحدث من طرازها WRX لعام 2021 لتشعل المنافسة في فئة السيارات السيدان عالية الأداء.

موقع "كار آند درايفر" قدم عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز WRX، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق وأبرز كمالياته.





الأسعار

يتوفر طراز سوبارو WRX بثلاث فئات للبيع، الافتتاحية بتكلفة 28,420 ألف دولار، تليها فئة Premium بتكلفة 30,970 ألف دولار، وأعلى فئة Limited بتكلفة 33,020 ألف دولار.

المحرك

تتوفر كافة فئات طراز سوبارو wrx بنسخته الجديدة بمحرك موحد، هو محرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 268 حصانا، وعزم دوران 258 لفة/قدم، ونظام دفع خلفي، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، وآخر أوتوماتيكي CVT لأعلى فئة من الطراز.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية متطورة تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 6.5 بوصة، و 7بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام ملاحي built-in، ووصلة USB للفئة الافتتاحية، ووصلات USB للفئات الأعلى Premium و Limited.





الأمن والحماية

أبرز أنظمة الأمنا في السيارة، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل عند استشعار قرب التصادم وحالات الطوارئ.

وتتضمن السيارة أيضا نظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ومراقبة المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وتنبيه السائق عن الرجوع للخلف من أي مركبات تقترب.

ويضم الطراز أيضا كل من نظام الحفاظ على المسار أثناء القيادة، ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار.