اودي S8 2022 فيس ليفت تظهر بوضوح أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت صور تجسسية لـ أودي S8 فيس ليفت أثناء اختبارها في أجواء ثلجية، وذلك بعد أيام فقط من التقاط صور تجسسية لـ A8 فيس ليفت.

بالنظر إلى الصور، فستتركز التحديثات على الواجهة الأمامية، حيث حصلت على شبك أمامي جديد بدون القضبان الكرومية الأفقية، مع نمط شبكي مشابه لما رأيناه في S3 ويُحاط الشبك بمصابيح أمامية جديدة، كما تُظهر الصور حصولها على عتبات جانبية جديدة، ومصد خلفي محدث، وعوادم رُباعية المميزة للطراز الرياضي.

وبينما لم تُلتقط صور للمقصورة، إلا أنه يُتوقع أن تحصل على بعض الترقيات البسيطة، مثل نظام ترفيهي محدث، ومزايا سلامة أكثر تقدماً.

أما بالنسبة للمحركات، فنظراً لأنها نسخة فيس ليفت، فيُتوقع أن يستمر المحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 563 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، والذي يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.8 ثانية، قبل أن تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/سا.

وفي النهاية، لا يسعنا الآن سوى الانتظار لمعرفة التفاصيل الكاملة لكل من A8 وS8 فيس ليفت، والتي يُتوقع أن تكشف صانعة السيارات الألمانية عنهم بحلول أواخر العام الجاري.

