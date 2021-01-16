عرض تقسيط هيونداي كونا 2020 من الناغي للسيارات

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وابدأ المغامرة مع العروض المميزة على سيارات هيونداي 2020.. حان وقت التغيير.
السيارة المشمولة في العرض:
مزايا العرض:
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- صيانة لمدة سنة أو 20,000 كم
- ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم
- خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة
- تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية
الشروط والأحكام:
- العرض ساري حتى نفاذ الكمية.
- قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.
- يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.
- تطبق الشروط والاحكام
- يسري هذا العرض حتى 28 فبراير 2021 أو نفاذ الكمية.
صورة العرض: