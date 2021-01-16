عرض تقسيط هيونداي كونا 2020 من الناغي للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وابدأ المغامرة مع العروض المميزة على سيارات هيونداي 2020.. حان وقت التغيير.

السيارة المشمولة في العرض:

مزايا العرض:

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

صيانة لمدة سنة أو 20,000 كم

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية

الشروط والأحكام:

العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.

تطبق الشروط والاحكام

يسري هذا العرض حتى 28 فبراير 2021 أو نفاذ الكمية.

صورة العرض: