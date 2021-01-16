6 نصائح هامة يجب إتباعها عند انفجار إطار السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً مواقف خطيرة أثناء القيادة على الطرق، ويعد إنفجار أحد الإطارات من أخطر هذه المواقف خاصة إذا كانت السيارة تنطلق بسرعة عالية.

ولعدم دراية كثير من قائدي السيارات بالتصرف الصحيح لمواجهة إنفجار الإطار، فإنه ينتج العديد من الحوادث جراء هذا الأمر، ويقع الضحايا على إثرها، لذا نقدم لكم 6 نصائح هامة يجب إتباعها حال مواجه هذه المشكلة للسيطرة على السيارة وتجنب وقوع أي حادث، وهي كما يلي:

1- عدم الضغط على مكابح السيارة، أو استخدام مكابح اليد، وذلك لأن استخدام المكابح في تلك الحالة يفقد السيارة توازنها، ويؤدي إلى إنقلابها على الفور.

2 – القبض على مقود السيارة بإحكام، حيث أنه بعد انفجار الإطار تبدأ السيارة في الخروج عن مسارها ولذلك فإن التمسك بمقود السيارة جيدا أولى خطوات السيطرة على الموقف.

3 – ارفع قدمك عن دواسة الوقود، وذلك لتخفيف سرعة السيارة تدريجياً.

4 – التأكد من خلو الطريق الذي على يمين السائق من السيارات القادمة من الخلف.

5- توجيه السيارة بصورة تدريجية إلى الجانب الأيمن من الطريق، وذلك لإيقاف السيارة في مكان آمن.

6 – تشغيل إشارة الطوارئ أو الانتظار، وذلك لتنبيه السيارات التي تأتي من الخلف.

الجدير بالذكر فإن المركز الوطني لسلامة الطرق قد كشف عن إحصاءات سابقة كانت صادرة من الإدارة العامة للمرور، أكدت فيها ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات بواقع ثلاث ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن.