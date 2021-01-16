بي إم دبليو الفئة الخامسة.. تصميم جديد كليا لنسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئة السيارات السيدان الفاخرة، طرحت شركة بي إم دبليو رائعتها "الفئة الخامسة" لتكون فرس الرهان في 2021، وبمواصفات جديدة تماما.

موقع "كار آند درايفر"، قدم عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق، وأبرز كمالياته، والأهم: التصميم الجديد كليا لنسخة 2021.

الجديد بنسخة 2021



يحظى طراز الفئة الخامسة من بي إم دبليو بتحديث شامل لتصميمه الخارجي، بالإضافة لتدعيمه بمحرك كهربائي بقوة 48 فولت، وتدعيم إمكانياته التقنية بشاشة معلومات أكبر حجما قياس 12.3 بوصة.





الأسعار

ويتوفر الطراز بتكلفة مختلفة وفقا لأربع فئات، الافتتاحية باسم 530i وبسعر 55,195 ألف دولار، تليها فئة 530e بسعر 58,195 ألف دولار، ثم فئة 540i وتكلفتها 60,445 ألف دولار، وأعلى فئة M550i وتكلفتها 77,795 ألف دولار.

المحرك

وتطرح نسخة 2021 من الطراز بعدة خيارات فيما يخص المحرك، الافتتاحي بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 248 حصانا، وأقوى محرك يتوفر به طراز الفئة الخامسة بسعة 4.4 لتر فئة v8 ينتج قوة 523 حصانا.





التقنيات

ويحظى الطراز في نسخته الجديدة بمجموعة من القدرات التقنية المتميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتدعم خاصية بلوتوث وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB ونظام ملاحي.





الأمن والحماية

أبرز أنظمة الحماية في الطراز، نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، وكاميرا خلفية لرصد الحركة ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ونظام قيادة شبه ذاتية.