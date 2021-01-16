صور.. مواجهة شرسة بين هيونداي "أيونيك إلكتريك" وكيا نيرو EV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة بين مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية، من ضمنها طراز هيونداي "أيونيك إليكتريك"، وطراز كيا نيرو EV.

ورصد موقع "كار أند درايفر"، الفوارق بين قدرات كل طراز، من قوة المحرك، ونطاق السير الكهربائي، والتكلفة وأبرز الكماليات.

الأسعار

قال الموقع إن الفئة الافتتاحية من هيونداي "أيونيك إلكتريك"، تتوفر باسم SE بسعر يبدأ من 34 ألفا و500 دولار، والفئة الأعلى باسم Limited بسعر يبدأ من 40 ألف دولار.

أما الفئة الافتتاحية من طراز كيا نيرو EV، تأتي باسم EX، وتكلفتها 40 ألفا و210 دولارات، والفئة التي تليها باسم EX Premium وتكلفتها 45 ألفا و710 دولارات.





المحرك

ضمن هذه الخانة قارن الموقع بين قدرات المحركات، وذكر أن طراز هيونداي أيونيك، يعمل بمحرك كهربائي ينتج قوة 134 حصانا، تمده بالطاقة بطاريات بمعدل 38.3 كيلووات في الساعة، ونطاق سير حتى 170 ميلا.

في حين يعمل طراز كيا نيرو، بمحرك أقوى من منافسه من هيونداي، ينتج قوة 201 حصان، وتمده بالطاقة بطاريات بمعدل 64 كيلووات في الساعة، ونطاق سير يمنحه الأفضلية أيضا على طراز هيونداي، يصل حتى 239 ميلا.





التقنيات

ومن الكماليات، قارن الموقع بين القدرات التقنية للطرازين، وبدأ بطراز هيونداي أيونيك، الذي يطرح بقدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يصل حتى 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتدعم المنظومة التقنية للطراز خاصية بلوتوث وتتوفر به منظومة صوتية من ماركة Harmon/Kardon مزودة بـ8 سماعات مكبرة.

أما طراز كيا نيرو، يحظى بمنظومة تقنية تضم، شاشة معلومات بقياس يصل حتى 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر به خاصية بلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام ملاحي يفعل بالأمر الصوتي، مع نظام صوتي من ماركة Harman/Kardon مكون من عدد يتراوح بين 6 و8 سماعات.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، وفيما يخص طراز هيونداي أيونيك، تتوفر به أنظمة أبرزها، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وكاميرا خلفية لرصد الحركة.

أما طراز كيا نيرو، فتطرح به أنظمة أمن وحماية أبرزها، نظام، التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام ضبط السرعة.



