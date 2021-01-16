مفتاح التشغيل السحري.. تقنية جديدة من Bmw لمالكي هواتف آيفون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة بي إم دبليو عن تقنية متطورة جديدة هي مفتاح رقمي للسيارة، باسم Digital Key Plus.

التقنية مخصصة ليستخدمها عملاء الماركة الألمانية من مالكي هواتف آيفون، ليتمكنوا من فتح قفل طراز بي إم دبليو ix وتشغيله عبر الهاتف.

ووفقا لموقع "فيوتشر كار"، تمكن هذه التقنية، عملاء سيارات بي إم دبليو، من مستخدمي هواتف آيفون، من فتح قفل سياراتهم دون لمس هواتفهم.

وباستخدام التقنية الجديدة، سيتمكن مالكو السيارة المستقبلية من بي إم دبليو، من فتح قفل السيارة وتشغيلها دون إخراج الهاتف من جيوبهم.

وتعمل هذه التقنية باستفادتها من المدى واسع النطاق المعلن عنه باسم UWB، للشريحة الذكية U1 المدمجة بهواتف آيفون 11.

وشرح الموقع آلية عملها، وذلك عبر دعم موجات الراديو قصيرة المدى بنطاق عالي التردد، مع تأكيد بي إم دبليو على قدرات هذه التقنية الأمنية، مشيرة إلى أنه لا يمكن مع تقنية UWB تنفيذ هجمات تشويش على إشارة الراديو.

وحتى الآن لم تحدد الماركة البا٠حفارية الموعد الرسمي لطرح تقنية Digital Key Plus، مع كشفها عن أن السيارة الأولى التي ستطرح بها هي طراز iX، التي قد تصل للأسواق بنهاية عام 2021 الجاري.