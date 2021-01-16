أيهما أفضل في 2021.. هيونداي كونا أم سوبارو كروستريك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه طراز هيونداي كونا العديد من الموديلات المنافسة له في 2021، وأحد أبرزها نسخة 2021 الجديدة من طراز سوبارو "كروستريك".

وقارن موقع "كار أند درايفر" بين الطرازين من حيث قوة المحرك والتكلفة وعدد الفئات والقدرات التقنية.





الأسعار

يتوفر من طراز كونا للبيع بنسخته لعام 2021 عدد 6 فئات، الافتتاحية منه باسم SE تتوفر بسعر 21 ألفا و575 دولارا، والفئة الأعلى منه باسم Ultimate تتوفر بسعر 29 ألفا و225 دولارا.

أما طراز سوبارو "كروستريتك"، يتوفر منه 5 فئات مختلفة، الافتتاحية وتتوفر بسعر 23 ألفا و295 دولارا، أما أعلى فئة فهي العاملة بمحرك كهربائي هجين، وتتوفر بسعر 36 ألف دولار.

المحرك

ذكر الموقع أن طراز هيونداي كونا، يتوفر بخيارين من المحركات، الأول محرك ينتج قوة 147 حصانا، والخيار الثاني محرك ينتج قوة 175 حصانا.

في حين يطرح طراز سوبارو، بمحرك موحد، بسعة 2 لتر، ينتج قوة 152 حصانا، في حين تعمل فئته الهجينة بمحرك، بسعة 2 لتر ينتج قوة إجمالية 182 حصانا.





التقنيات

يطرح طراز هيونداي كونا، بمنظومة تقنية، تشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس يصل إلى 8 بوصات بحد أقصى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها أنظمة إرشادية للاتجاهات أثناء القيادة.

وفي مواجهته، يطرح طراز سوبارو كروستريك، بمنظومة تقنية تضم شاشة معلوماتيه قياس 6.5 بوصة، ويصل حجمها إلى 8 بوصات، في بعض الفئات.

ويدعم هذه الشاشة، نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام توصيل بلوتوث، ووصلات USB، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، وبدأ بطراز كونا، الذي تطرح نسخته لعام 2021 بعدد من أنظمة الأمن أبرزها، فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للكشافات بعيدة المدى ذاتي التفعيل.

ويطرح طراز سوبارو كروستريك، بأنظمة أمن أبرزها، نظام الفرامل الذاتي لحالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارة والمركبات من حولها.



