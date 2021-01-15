“حصاد داكار” بينافيديس يحقق اللقب ضمن فئة الدراجات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نختتم تغطيتنا لرالي داكار السعودية 2021 فئة الدراجات بإعلان الفائز بهذه الفئة المثيرة، وهو بينافيديس، والذي تمكن من منح هوندا اللقب التالي على التوالي في هذه الفئة، وبعد أن كان فارق الصدارة بنهاية المرحلة ما قبل الأخيرة يبلغ 4 دقائق و12 ثانية، تعززت آمال بينافيديس عندما تمّ تعديل زمن أفضليته أمام سام ساندرلاند دراج كاي تي ام إلى 5 دقائق و07 ثانية بسبب مشكلة في معدات تحديد المواقع العالمي “جي بي أس” للمنظمين.

يُذكر أنه مع بداية المرحلة، كسب بينافيديس عشر دقائق أمام ساندرلاند خلال الكيلومترات الـ 99 الافتتاحية، حيث عانى البريطاني في افتتاح المسار،وبعد ذلك، تمكن بينافيديس من الحفاظ على أفضليته منافساً زميله في هوندا، ريكي برابيك، على الفوز بالمرحلة، ليتأخر عن الأمريكي بفارق دقيقتين و17 ثانية.

إلا أنه ومع إنهاء ساندرلاند بفارق 13 ثانية، كان ذلك كافياً أمام بينافيديس ليحرز فوزه الأول في داكار، والثاني على التوالي لهوندا، وبات صاحب الـ 32 عاماً أول دراج أرجنتيني يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات في داكار، أو في الرالي الشهير ككل، ما عدا فئة الدراجات الرباعية.

كما نجح برابيس بتجاوز ساندرلاند إلى المركز الثاني الإجمالي، محرزاً الثنائية لهوندا، وهي المرة الأولى التي تنجح بذلك منذ 1987، واضطر ساندرلاند للاكتفاء بالمركز الثالث بعد الإنهاء بالمركز 12 في المرحلة الأخيرة وبفارق 15 دقيقة و57 ثانية خلف بينافيديس.

من جانبه، أحرز دانيال ساندرز دراج “كاي تي ام” المركز الرابع، بينما نجح سكايلر هاوز بالتفوق على لورينزو سانتولينو دراج شيركو ليحتل المركز الخامس، في حين كان المركز السابع من نصيب بابلو كوينتانيلا دراج هوسكفارنا، لكن الحظ لم يحالف أدريان فان بيفيرين – دراج ياماها الوحيد المصنعيّ – الذي تعرض لمشكلة في المحرك، قبل 30 دقيقة من نهاية المرحلة.

وهاكم الترتيب المبدئي: