إطفاء السيارة مباشرة بعد قطع مسافة طويلة: تصرف صحيح أم خاطئ؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعمد كثير من قائدي السيارات إلى غلق تشغيل المحرك فور التوقف بالسيارة، وهو ما اختلف على صحة هذا الفعل الكثير خاصة بعد قطع السيارة مسافة كبيرة أثناء السفر.

حيث أنه خلال السفر قد ترتفع عدد دورات المحرك إلى أكثر من 4000 دورة في الدقيقة الواحدة، وهو ما يولد داخل غرفة احتراق المحرك حرارة عالية جداً، مما يستدعي لهذه العملية إلى تبريد متواصل وجيد، لكن عندما يتم إيقاف المحرك مباشرة فإن حرارته تكون لا تزال عالية جداً، فماذا تتوقع أن يحدث؟

في الواقع هذا الأمر لن يسبب أي مشكلة في السيارات البنزين الحديثة، وذلك لأن حرارتها تكون معتدلة دائما، لكن إذا كان محركك ديزل أو تيربو فإن القصة تختلف حيث ترتفع درجة حرارة محركاتها بشكل كبير جداً، وعند إيقاف التشغيل فجأة تتوقف دورة تبريد الماء والزيت.. ما ينتج عنه الإضرار بأجزاء المحرك الداخلية، كما يؤدي التوقف المفاجئ للمحرك إلى هبوط الزيت إلى الكارتير وبالتالي تضرره.

لذا ينصح الخبراء بعدم إيقاف محرك السيارة الديزل أو التيربو مباشرةً بعد الوصول من مشوار طويل، وترك السيارة في حالة تشغيل لـ 30-120 ثانية حتى يتم تبريد المحرك، ثم القيام بإيقافه عن العمل.

لكن يجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع السيارات فهناك العديد من الشركات قامت بمعالجة هذه المشكلة، بحيث تستطيع إيقاف محرك السيارة مباشرة بعد قطع مشوار طويل وبدون قلق، لأن مراوح التبريد تعمل بها حتى بعد غلق تشغيل السيارة، حتى تصل درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب لكي لا تسبب أي ضرر للمحرك.