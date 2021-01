تجربة قيادة جينيسيس G80 2021 الجديدة “أهم المعلومات والسعر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جينيسيس G80 2021 السيدان الفاخرة من الصانع الكوري إلى المملكة العربية السعودية عند الوكلاء المجدوعي والوعلان والناغي، وها نحن نلقي نظرة عليها في تجربة قيادة مع طلال العاصمي.

في البداية، تتميز السيارة بمظهر فاخر مع شبك كرومي كبير، وجنوط بقياس 19 إنش، الأمامية 245 مم والخلفية 275 مم، مع خطوط كرومية أنيقة، مع مظهر خلفي رياضي يُشبه سيارات الكوبيه مع جناح خلفي مدمج، كما تتميز بقاعدة عجلات أطول يبلغ طولها 3 متر وتُرجم ذلك لمساحة داخلية رائدة في فئتها سواءً للركاب في الأمام أو الخلف.

وبالحديث عن المقصورة، فتتمتع G80 الجديدة كلياً بمقصورة فاخرة مع تركيبة ألوان باللونين البني والأزرق، أو الزيتي والأزرق، مع لمسات خشبية أنيقة، وتأتي بشاشة أجهزة قياس بحجم 12.4 بوصة تحتوي على حساسين يقرأون وجه السائق تجعلها شاشة 3D عند تركيز السائق معها، بالإضافة إلى شاشة نظام ترفيهي مقاس 14.5 بوصة، تدعم الاتصال بجوالك عن طريق اليو اس بي، وتعرض الشاشة نظام الملاحة والقبلة والراديو والوسائط المتعددة، مع إمكانية الوصول لجميع إعدادات السيارة، والتحكم في المقعد.

وتتميز السيارة بنظام تكييف مستقل للسائق والراكب يُمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية، مع شاحن لاسلكي، وفتحتين يو اس بي في الأمام، وقير على شكل بكرة، كما تحتوي السيارة على أربعة وضعيات قيادة، كومفورت، إيكو، سبورت، والكاستم، مع كاميرات 360 تعرض صور حية على شاشة النظام الترفيهي، مع فتحة سقف بانورامية، وشاشتان خلفيتان قياس 9,2 بوصة مع تحكم كامل بنظام الترفيه، مع مخارج يو اس بي خلفية.

وبالنسبة للأمان، فتحصل السيارة على وسادة هوائية ذكية في الوسط بين السائق والراكب و8 وسائد حماية هوائية بشكل إجمالي، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني + نظام المساعدة على الانطلاق عند المرتفعات، وفرامل يد إلكترونية مع نظام إبقاء الكبح عند التوقف المؤقت، مع نظام الأمان للأطفال لمنع فتح الأبواب الخلفية عند مرور المركبات الجانبية، وحساسات مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تتبع حارة الطريق.

تستمد السيارة قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر تيربو بقوة 375 حصان، مع نظام دفع كُلي، وتوفر صرفية وجود في وضعية القيادة ايكو تبلغ 10.4 كم لكل لتر، ولزيادة راحة الرُكاب، فتحصل السيارة على نظام التعليق الإلكتروني الاستباقي المتغير حسب رصد الكاميرا الأمامية للطريق.

وفي الختام، تتوفر جينيسيس G80 2021 الجديدة كلياً عند الوكلاء بالأسعار التالية شامل الضريبة:

فئة برستيج: تبدأ من 271,325 ريال

فئة رويال: تبدأ من 309,850 ريال

