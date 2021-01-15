أول ظهور لجيلي KX11 SUV الجديدة كلياً بـ 7 مقاعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر مجموعة جيلي في العمل على تصاميم جديدة قوية لموديلاتها، آخرهم KX11 SUV الجديدة كلياً بسبعة مقاعد، والتي ظهرت أول صور لها على صفحات الإنترنت.

وتستند KX11 الجديدة إلى منصة CMA للمجموعة، والتي تدعم عدد من موديلات جيلي الأخرى بالإضافة إلى بعض سيارات فولفو وعلامة لينك آند كو الفرعية.

من الواضح أن KX11 هو مجرد اسم كودي مؤقت للسيارة، وسيتم تزويدها بمحرك 2.0 لتر تيربو ومحرك آخر 1.5 لتر تيربو هجين بالقابس.

وسيتم تدشين السيارة الجديدة في أبريل القادم في معرض شانغهاي للسيارات مع انطلاقها في السوق الصيني لاحقاً هذا العام.