جنرال موتورز قد تطرح كورفيت SUV كهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير جديد من بلومبرج إلى تخطيط جنرال موتورز لتحويل كورفيت إلى علامة فرعية مستقلة، مع تطوير SUV كهربائية جديدة مبنية على السيارة الرياضية.

وستكون الخطوة مماثلة لما فعلته فورد مع موديل موستنج ماخ اي الكهربائي، مع تسارع علامات السيارات لتلبية الطلب المرتفع بثبات على سيارات الـ SUV الرياضية.

تقرير بلومبرج يوضح أن جنرال موتورز تدرس عدة تصاميم تخيلية مختلفة للـ SUV الجديدة، مع توقعات بانطلاقها في الأسواق في 2025.

للوقت الحالي، رفض المتحدث الرسمي لجي إم التعليق على الخبر إيجاباً أو سلباً.