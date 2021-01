كيا تشوق لموديلاتها الكهربائية الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من إعادة كيا لإطلاق علامتها التجارية بشعار وتوجه جديدين، أعلنت الشركة عن خطط لطرح عدة موديلات كهربائية جديدة بحلول 2027.

جميع الموديلات ستعتمد على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة كلياً لمجموعة هيونداي، والي تدعم سيارات السيدان والكروس أوفر والميني فان.

وسيتم الكشف عن أول سيارة كهربائية لكيا في الربع الأول من 2021 باسم CV بتصميم الكروس أوفر ومعدلات شحن فائقة السرعة ومدى يتعدى 500 كيلومتر.

ولم توضح كيا طبيعة الموديلات المتبقية ولكن يبدو من الصور التشويقية أنها تشمل عدة سيارات سيدان وسيارتين كروس أوفر وثلاث أو أربع سيارات تجارية، وسنعلم المزيد عنهم في الأسابيع القادمة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin