طريقة تغيير "الفيوزات" المنصهرة في سيارتك بسهولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتطلب صيانة العديد من أجزاء السيارة ليد ماهرة، ولا يعني ذلك بالضرورة تجنب اكتساب الخبرة لصيانة أعطال يمكن لمالك السيارة صيانتها.

في هذا التقرير، نستعرض مجموعة إرشادات لكيفية تغيير الفيوزات المنصهرة بالسيارة، في ثمانية خطوات مبسطة.

والفيوز أو الصمام، هو عنصر في دارة الكهرباء الخاصة بالسيارة، يحترق أو ينقطع عندما يتجاوز التيار المار فيه حدا معينا، حيث يحمي الفيوز أو الصمام، الدارات من الضرر الذي تسببه زيادة التيار، ويؤدي الوظيفة ذاتها التي يقوم بها قاطع الدارة، ولكن دون إمكان إعادة التشغيل، ويجب تغييره عندما ينصهر، لذا هو معروف بكونه المضحي الأكبر في عالم الكهرباء.

تحديد الموقع

الخطوة الأولى في عملية تغيير فيوز منصهر بالسيارة، هي تحديد موقع لوحة الصمام أو الفيوز المنصهر، وذلك عبر مراجعة مخطط السيارة الذي يمنح عند شرائها، وغالبا ما تتمركز هذه اللوحة في ثلاث أماكن، أسفل منطقة مقود السيارة، أو بحجرة المحرك، أو في منطقة الحقيبة الخلفية من السيارة، بحسب موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات.

الغطاء الواقي

بعد تحديد مكان لوحة الفيوزات أو الصمامات، يلزم ازاحة الغطاء الواقي لهذه اللوحة، ونجد مجموعة من الصمامات متعددة الألوان والأرقام، ويوضح كتيب السيارة في العادة مهمة ووظيفة كل من هذه الصمامات.

الخطوة الثالثة

تحديد الصمام أو الفيوز المنصهر، وعادة ما يبدو شكل الصمام المنصهر، كقطعة المعدن المتفحمة أو المحطمة بانقسامها لنصفين، ويمكن استخدام كشاف يدوي لتسهيل عملية تحديد مكانه.

الخطوة الرابعة

هي إزالة الصمام المنصهر، ويمكن القيام بذلك باستخدام عدد متنوع من معدات الصيانة، أو يمكن القيام بذلك باستخدام اليد المجردة، مع التأكيد على الحرص أثناء القيام بهذه العملية، نظرا لأن استخراج الصمام المنصهر يعد عملية أكثر تعقيدا من استخلاص الصمام أو الفيوز السليم.

الخطوة الخامسة

استبدال الفيوز المنصهر، بآخر سليم، على أن يكون مطابقا لنفس نوعه وبنفس معدل الأمبير، نظرا لان استبداله بصمام مخالف لمعدل الأمبير قد يسبب مشكلات جسيمة في دوائر السيارة الكهربائية.

الخطوة السادسة

يمكن الاستعانة بصمام سليم من لوحة الفيوزات تكن مهمته غير ضرورية للسيارة واستخدامه كبديل للصمام أو الفيوز المنصهر، بشرط تطابق معدل الأمبير فيما بينهم.

الخطوة السابعة

تشغيل المحرك، للتأكد من إتمام عملية استبدال الأمبير المنصهر بنجاح.

المراقبة الأخيرة

مراقبة الصمام أو الفيوز المضاف حديثا، إذا تعرض للانصهار مثل سابقه، أو في حالة عدم استجابته للعمل، يلزم في هذه الحالة الذهاب بالسيارة لمركز صيانة متخصص لفحص لوحة الفيوزات بشكل أكثر دقة.