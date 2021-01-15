أسعار سيارات رولز رويس 2021 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رولز رويس من أفخم السيارات والتي تتمتع بخصائص ومميزات فارهة، فتعرفوا على بعض أنواع سيارات رولز رويس 2021 وأسعارها في مصر.

سيارات رولز رويس من السيارات الفخمة التي لها الكثير من المواصفات الرائعة ولهذا حرص بعض المشاهير على اقتنائها، وفيما يلي أنواع سيارات رولز رويس وأسعارها في مصر.



مواصفات وسعر سيارة رولز رويس داون"Rolls-Royce Dawn":





يبلغ طول السيارة 5285 مم، والعرض 1947 مم، وارتفاعها حوالي 1502 مم، ووزن السيارة حوالي 2560 كيلو جرام.

قوة السيارة حوالي 563 حصانا من 5000 إلى 5600 لفة/ الدقيقة، وسرعتها 250 كيلو مترا /الساعة، وبسرعة 100 كيلو متر من الثبات في 5 ثوان.

الجنوط بقياس 21 بوصة والمصابيح الأمامية النهارية LED .

عزم السيارة 820 نيوتن/ متر ما بين 1600- 4750 لفة/ الدقيقة، وعدد إسطوانات 12 إسطوانة بمحرك ثنائي التربو بسعة 6600 لتر.

ويوجد بها العديد من التجهيزات والمزايا القياسية والتي تضمن السلامة بالسيارة، حيث يوجد بها نظام لتثبيت السرعة مع وجود جهاز استشعار رادار لفحص الطريق.





يوجد بها مصابيح أمامية تتكيف مع الطريق المتغير، وتتميز بوجود كاميرا للرؤية الليلية مزودة بالأشعة التحت الحمراء المثبتة على الشبكة الأمامية للكشف عن الأخطار المحتملة على الطريق بمسافة 300 متر.

رولز رويس داون تتميز بوجود وحدة تحكم تعمل باللمس، كما أن المقصورة تحتوي على تفاصيل تدل على الرفاهية حيث أن المقاعد صممت من الجلد الطبيعي، والكونسول الأمامي مطعم بالخشب المصمم يدويا، وتحتوي على حروف اسم السيارة على مساند الرأس بالتطريز اليدوي.

يبلغ سعر السيارة في مصر حوالي 6 مليون و113 ألف و545 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية على السيارة بحوالي 3 مليون و717 ألف جنيها.

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مواصفات وسعر سيارة رولز رويس رايث"Rolls-Royce Wraith":





محرك السيارة بسعة 6.6 لتر مزدوج بتروب بقوة 632 حصانا في 5600 دورة في الدقيقة، وعزم الدوران يصل إلى 800 نيوتن/ المتر عند 1500 وحتى 6500 دورة في الدقيقة.

سرعة السيارة من الثبات حوالي 100 كم/ الساعة في حوالي 4.6 ثانية، والوصول إلى السرعة القصوى إلكترونيا 250 كم/ الساعة بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.





زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة وسقف السيارة من الداخل يوجد به إضاءة تشبه النجوم حيث يوجد بها 1340 مصباح فردي من الألياف البصرية مع بطانة جلدية رائعة.

سعر سيارة رولز رويس رايث في مصر بلغ سعرها في العام الماضي حوالي 6.250.850 جنيه مصري.

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مواصفات وسعر سيارة رولز رويس جوست2021:





تتمتع السيارة بالرفاهية والفخامة حيث تتوفر بمحرك V12 بـ 12 إسطوانة بسعة 6.75 لتر وبقوة 563 حصانا وعزم 850 نيوتن/ المتر.

تبلغ سرعة جوست من الثبات إلى 100 كم في حوالي 4.6 ثانية.

هيكل السيارة من الألمونيوم حتى يزيد من عزل الصوت في المقصورة، وتم تصنيع أبواب السيارة من الفلزات المقاومة للصدأ والتي تساعد على منع تسرب المياه للدخول للسيارة.



