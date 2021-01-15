إنتاج أول سيارة للهيئة الملكية في الجبيل العام المقبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف “محمد الزهراني” مدير تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل، أنه من المتوقع إنتاج أول سيارة عام 2022 بالتعاون مع شركة سانغ يونغ الكورية من خلال التجميع بعد أن وصلت التصاميم إلى مرحلة متقدمة.

وأوضح الزهراني أنه تم تجهيز البنية التحتية لـ3 مصانع ضمن مجمع صناعة السيارات في المملكة، الذي يأتي تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للصناعة، موضحًا أن قطاع السيارات سيُساهم بـ80 مليار ريال في الناتج المحلي وسيوفر 27 ألف وظيفة مباشرة، وذلك خلال حديثه لقناة العربية اليوم الخميس.

وبالفعل تمتلك المملكة حاليًا 200 مصنع لتجميع وتصنيع بعض أجزاء السيارات، وأضاف الزهراني مؤكدًا أن ما يُميّز الجُبيل هو امتلاكها للمواد الخام والخدمات اللوجستية التي تحتاجها صناعة السيارات والجوانب التعليمية والحياة المعيشية المميزة في مدن الهيئة.