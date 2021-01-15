تعرف على التعليمات الواجب الإلتزام بها عند عبور الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددًا من التعليمات الواجب الإلتزام بها عند عبور الطريق.

واشتملت هذه التعليمات على 6 إرشادات يجب الإلتزام بهم، وهـم كالآتي: