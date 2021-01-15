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تعرف على التعليمات الواجب الإلتزام بها عند عبور الطريق

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددًا من التعليمات الواجب الإلتزام بها عند عبور الطريق.

واشتملت هذه التعليمات على 6 إرشادات يجب الإلتزام بهم، وهـم كالآتي:

  1. اختيار مكان للعبور بحيث يمكنك رؤية حركة السير من كافة الاتجاهات.
  2. التأكد من خلو الطريق من المركبات.
  3. يجب الانتباه إلى أن المركبات في الاتجاه الأبعد قد توقفت.
  4. يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال.
  5. العبور من المسارات المخصصة للمشاة.
  6. عدم ترك الأطفال يعبرون الطريق لوحدهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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