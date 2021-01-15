تعرف على التعليمات الواجب الإلتزام بها عند عبور الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددًا من التعليمات الواجب الإلتزام بها عند عبور الطريق.
واشتملت هذه التعليمات على 6 إرشادات يجب الإلتزام بهم، وهـم كالآتي:
- اختيار مكان للعبور بحيث يمكنك رؤية حركة السير من كافة الاتجاهات.
- التأكد من خلو الطريق من المركبات.
- يجب الانتباه إلى أن المركبات في الاتجاه الأبعد قد توقفت.
- يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال.
- العبور من المسارات المخصصة للمشاة.
- عدم ترك الأطفال يعبرون الطريق لوحدهم.