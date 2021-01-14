عامل مغسلة سيارات يحطم فيراري 812 مملوكة للاعب كرة قدم بإيطاليا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ترك حارس مرمى نادي جنوى الإيطالي، فيدريكو ماركيتي، سيارتها الخارقة فيراري 812 سوبرفاست بقوة 800 حصان ليتم غسلها، وتوقع أن تعود إليه السيارة إلى مركز التدريب الخاص بفريقه بعد ذلك، لكن لسوء الحظ، تعرض عامل المغسلة المسؤول عن إعادتها لحادث دمر فيه السيارة البالغ سعرها 335,000 دولار (1,255,000 ريال).

وفقاً لصحيفة ديلي ميل، فقد اصطدم عامل المغسلة بخمسة سيارات متوقفة بالإضافة إلى الدرابزين، والأمر الجيد الوحيد هو أنه لم يصب أحد بأذى، في حين انتشرت لقطات الفيديو والصور على الفور وهي تُظهر خدمات الطوارئ في مكان الحادث تقوم بالتنظيف وإزالة حُطام السيارة الإيطالية.

وبالحكم على الضرر، فنعتقد أن لهذه السيارة فرصة ثانية في الحياة، وبعد الحادث، شارك ماركيتي الذي خاض 11 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وشارك في كأس العالم 2010، مشاعره عبر صفحته على الانستقرام، قائلاً أنه سعيد لعدم إصابة أحد بأذى، وأضاف: “لقد قرأت الكثير من الأشياء عن هذا الحادث، آمل ألا أضطر إلى قراءة المزيد بعد الآن”.

وفي الختام، يُذكر أن فيراري 812 سوبرفاست تستمد قوتها من محرك V12 سعة 6.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 800 حصان و718 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات، لتتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم/س.