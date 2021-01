تحديد موعد تدشين فورد F-150 رابتر 2022+معلومات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قبل انتهاء الصيف الماضي، دشنت فورد الجيل التالي من اف 150 2022، ولم تكشف حينها عن النسخة الأكثر شراسة رابتر، في حين التقطت العدسات التجسسية صوراً لها تُثبت أنها قيد التطوير، واليوم، أكدت فورد أن اف 150 رابتر الجديدة كلياً ستُدشن في 3 فبراير القادم.

ستكشف صانعة السيارات الأمريكية عن السيارة في بث مباشر عبر قناتها على اليوتيوب، وبالرغم من أننا لا نتوقع أن تختلف كثيراً عن اف 150 العادية من حيث التصميم، حيث أظهرت أحدث اللقطات التجسسية ذلك، إلا أنها ستحصل على محرك أقوى، بالتأكيد.

حتى الآن لا نعلم بعد المحرك الذي ستتوفر به البيك اب المخصصة للطرق الوعرة، في حين تقدم فورد حالياً رابتر بمحرك مزدوج التوربو V6 سعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان وعزم 691 نيوتن.متر، وفي حين أن رابتر لديها منافس جديد وهي رام TRX بقوة 702 حصان، فنعتقد أن الجيل الجديد من رابتر سيحصل على محرك V8 قد يكون هو المستخدم في موستنج شيلبي جي تي 500 بقوة 760 حصان.

تم التقاط الصور التجسسية خارج مصنع روش، والذي طورت فيه فورد سيارتها جي تي 500، وتُشير الشائعات إلى أن المصنع سيُنتج محركات بقوة تتراوح من 725-750 حصان، لذا لن نتفاجئ ما إذا حصلت فورد اف 150 رابتر القادمة على هذه القوة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin