هيونداي موتور تعلن الفائزين الثلاثة في تحدي “سيارة أحلامي”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - منحت شركة هيونداي موتور العالمية ثلاث سيارات سوناتا 2.5 GDi لثلاثة فائزين عن ثلاث فئات للمسابقة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة هيونداي موتور عن الصور الإبداعية الفائزة في تحدي سوناتا “سيارة أحلامي”، حيث فاز ثلاثة مشاركين من المملكة العربية السعودية بسيارة سوناتا 2.5 جي دي آي-2.5 GDi جديدة لكل منهم، من ضمن آلاف المشاركات التي وردت للشركة فور انطلاق التحدي في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تقديم مجموعة سوناتا الجديدة المتكاملة في المملكة.

وأطلقت تحدي سوناتا فاندوم “سيارة أحلامي” Sonata Fandom Challenge بهدف تشجيع الجمهور على الإبداع، وشهد التحدي أكثر من 16 ألف مشاركة فنية من جميع أنحاء المملكة في المسابقة التي سعت لمنح المقيمين فرصة للفوز بواحدة من ثلاث سيارات سوناتا قدمتها هيونداي لعشاق القيادة والتميز والرقي.

واعتمد التحدي على قيام المقيمين في المملكة بالتقاط صورة على هواتفهم الذكية باستخدام فلتر الكاميرا AR مع استخدام تقنية الواقع المعزز والتكبير أو تدوير أو تحريك سيارة سوناتا لسيارات سوناتا 2.5GDi أو سوناتا N Line أو سوناتا هايبرد Hybrid ثم ملء بياناتهم وتحميلها على الموقع الخاص بالمسابقة قبل مشاركتها على انستغرام Instagram مع استخدام هاشتاغ: #سوناتا_GDi_سيارتي ودعوة إثنين من الأصدقاء للمشاركة.

وبعد عملية مراجعة شاملة للمشاركات؛ وقع الاختيار على كل من بشائر بطيش من مدينة جدة عن فئة مسابقة سوناتا 2.5 GDi، وسلطان فايع عسيري من مدينة الرياض عن فئة “سوناتا هايبرد”، وعبد الرحمن القرعاوي من مدينة الدمام عن فئة “سوناتا إن لاين” كفائزين، حيث سيحصلون على امتياز امتلاك وقيادة سيارة سوناتا الجديدة.

وأعربت السيدة بشائر، الفائزة عن فئة سوناتا 2.5 GDi، عن تفاجأها بفوزها بسيارة أحلامها، وقالت: “كانت المرة الأولى التي أشارك فيها في مسابقة وتفاجأت عندما علمت أنني فزت بسيارة سوناتا الجديدة تمامًا. ولا يمكنني وصف فرحتي بالسيارة. التي طالما حلمت بقيادتها منذ أن شاهدتها لأول مرة وها أنا اليوم اقتنيها وأستطيع قيادتها بفضل هيونداي”.

وأضافت: “خطرت لي فكرة الصورة عندما كانت السماء تمطر في جدة، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم التقطت صورة موفقة لسيارة هيونداي سوناتا أمام البحر والأمواج المتصادمة، وحصلت على لقطة رائعة”.

وبالنسبة لسلطان فايع عسيري، الذي يعيش في مدينة الرياض، فقد تحمس لالتقاط صورة لأحد المعالم البارزة في الرياض تتضمن سيارة سوناتا هايبرد بعد مشاهدة إعلان التحدي، وقال: “يسعدني أن أكون أحد الفائزين في تحدي “سيارة أحلامي” من سوناتا. فقد رأيت الإعلان وأنا في أحد المقاهي في الرياض وشعرت فوراً برغبتي في دخول المسابقة، فأنا أحب سيارات هيونداي بشكل عام، وأسعدني فوزي بسوناتا فهي سيارة رائعة وقوية ومثيرة تتجاوز كل توقعاتي بفضل أدائها العالي وتصميمها الحديث، وأود أن أشكر هيونداي لإطلاق هذا التحدي، فلولاه ما فزت بهذه السيارة المثالية”.

وقال عبد الرحمن القرعاوي، من مدينة الدمام، الفائز الثالث والأخير في التحدي عن فئة “سوناتا إن لاين” بأنه تفاجأ بالفوز وعبر عن شكره لشركة هيونداي لأنها تشجع الإبداع من خلال إطلاق مثل هذه المنافسات قائلا: ” لقد أحببت فكرة التحدي وأن تقوم هيونداي بدعوة الجميع لاستخدام تقنية حديثة كالواقع المعزز وغيره من السبل المبتكرة لالتقاط الصور. ولطالما أحببت تصميم صالة عرض هيونداي، وعندما رأيت مساحة فارغة لوقوف السيارات، اتخذت قراري بالتقاط صورة لسوناتا “إن لاين” الجديدة في هذا المكان. ولم تنته القصة عند هذا الحد بل بدأ فصلها الأجمل وهو فوزي بسيارة سوناتا الرائعة بتصميمها الفخم وبما تقدمه من أداء استثنائي، لقد تغيرت حياتي تماما وستكون رحلاتي على الطريق أفضل بفضل هيونداي “.

ومن جهته قال بانغ سون جيونغ، نائب الرئيس، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: “أود أن أعرب عن امتناني لكل من شارك في تحدي سوناتا فاندوم “سيارة أحلامي” وآمل أن يسعدوا بقيادة السيارات التي فازوا بها، لقد حقق التحدي نجاحًا كبيرًا بالنسبة لنا حيث أردنا التواصل مع عملائنا للاحتفال بموسم الأعياد على طريقتنا وأن نثير فيهم روح الابتكار، ونحن سعداء للغاية بالاستجابة الإيجابية الرائعة التي وردت إلينا فهي بمثابة شهادة حب وثقة من عملائنا.”