دودج ستوقف إنتاج دورانجو SRT هيلكات 2021 في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير أمريكية لتوقف إنتاج دودج دورانجو SRT هيلكات 2021 في يونيو القادم بما يتسق مع خطط العلامة لصنع السيارة لستة أشهر فقط.

الخطة الأصلية لدودج استهدفت صنع 2000 وحدة فحسب من الـ SUV الرياضية في مصنع الشركة بولاية ميشيجان، ولكن يبدو أن الإنتاجية سترتفع قليلاً خلال الأشهر القادمة لتلبية الطلب الكبير على السيارة.

وتتوفر دورانجو SRT هيلكات بمحرك V8 المألوف سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 710 حصان وعزم 875 نيوتن متر ونظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتتسارع الـ SUV عالية الأداء من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.5 ثانية بسرعة قصوى تصل إلى 290 كلم\س ومعدل سحب 4000 كيلوجرام بحد أقصى، وتبدأ أسعارها الأمريكية من 80,995 دولار – 303,000 ريال.

