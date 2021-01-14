ترامب يمنح شركات السيارات هدية قبل مغادرته

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – واجهت علامات السيارات في أمريكا قيوداً صارمة لانبعاثات موديلاتها في الأعوام الأخيرة، ونشير إلى إحدى أبرز الأمثلة وهي دفع مجموعة فيات كرايسلر لغرامة 77 مليون دولار – 288 مليون ريال في 2018 للانبعاثات المرتفعة وضعف صرفية وقود بعض موديلاتها مثل دودج تشالنجر بمحركات V8.

وقد كان من المفترض أن تطبق الحكومة الأمريكية قيوداً أكثر صرامة وغرامات مضاعفة على صانعات السيارات، ولكن قبل أيام فقط من مغادرته لمنصبه، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأخير تطبيق الغرامات الأكثر قسوة على شركات السيارات التي تفشل في تحقيق معدلات صرفية الوقود المطلوبة.

ويأتي قرار ترامب بعد طلب جماعي من شركات السيارات.. ويُذكر أن ترامب حاول بالفعل تعليق غرامات صرفية الوقود على شركات السيارات في 2019 قبل لغي محاكم الاستئناف لقراره في أغسطس الماضي.

وقد واجه ترامب اعتراضات شرسة من عدة ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك، والتي رفعت عدة دعاوى قضائية ضد ترامب وأعلنت عن خطط مستقلة لفرض غرامات في محاولة لإجبار صانعات السيارات على تحسين صرفيات الوقود والتحول للمحركات الهجينة والكهربائية بمعدل أسرع.